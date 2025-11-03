Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir’de toplam 21 bin 20 sosyal konut inşa edecek.

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve 500 bin konutluk ulusal seferberliğin bir parçası olacak.

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

İlk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

İzmir’in 11 ilçesinde 21 bin 20 konut

TOKİ’nin resmi listesine göre proje, İzmir’in 11 ilçesinde hayata geçirilecek.

Konut dağılımı şöyle:

İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Menemen (Merkez) İzmir Merkez (Menemen) 500/500000 Sosyal Konut Projesi 15.000 Halk Bankası Güzelbahçe İzmir Güzelbahçe 250/500000 Sosyal Konut Projesi 250 Halk Bankası Urla İzmir Urla (Güzelbahçe) 250/500000 Sosyal Konut Projesi 250 Halk Bankası Aliağa İzmir Aliağa 1200/500000 Sosyal Konut Projesi 1.200 Halk Bankası Bergama İzmir Bergama 740/500000 Sosyal Konut Projesi 740 Halk Bankası Dikili İzmir Dikili 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Halk Bankası Foça İzmir Foça 700/500000 Sosyal Konut Projesi 700 Ziraat Bankası Karaburun İzmir Karaburun 400/500000 Sosyal Konut Projesi 400 Ziraat Bankası Kemalpaşa İzmir Kemalpaşa 1000/500000 Sosyal Konut Projesi 1.000 Halk Bankası Seferihisar İzmir Seferihisar 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Halk Bankası Selçuk İzmir Selçuk 500/500000 Sosyal Konut Projesi 500 Halk Bankası

Toplamda 21 bin 20 konutun 9 ilçesinde Halk Bankası, 2 ilçesinde ise Ziraat Bankası finansman sağlayacak.

240 ay vade, yüzde 10 peşinat

Proje kapsamında İzmir’de satışa sunulacak konutlar şu fiyat aralıklarında olacak:

1+1 daire (55 m²): 1 milyon 800 bin TL

2+1 daire (65 m²): 2 milyon 200 bin TL

2+1 daire (80 m²): 2 milyon 650 bin TL

Konutlar için %10 peşinat alınacak, kalan tutar 240 ay vade ile ödenecek.

Aylık taksitlerin 6.750 TL – 9.938 TL aralığında olması bekleniyor.

Ege’de “Yüzyılın konut hamlesi”

TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” başlığıyla yürüttüğü proje, İzmir’de özellikle Menemen, Bergama ve Aliağa hattında yoğunlaşacak.

Uzmanlara göre bu dağılım, sosyoekonomik dengeler açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor.

Konut seferberliğiyle birlikte İzmir’in çevre ilçelerinde altyapı ve ulaşım yatırımlarının da artması bekleniyor.

Ancak kent planlamacıları, “ucuz konutun kentin çeperine sürülmemesi” gerektiği uyarısında bulunuyor.

TOKİ yetkilileri ise hedeflerinin “her gelir grubuna uygun, erişilebilir ve dayanıklı konut üretmek” olduğunu belirtiyor.

En büyük pay Menemen’de

İzmir’deki 21 bin 20 konutun yaklaşık %71’i (15 bin adedi) Menemen’e yapılacak.

Bu durum, AK Parti’nin İzmir’de yönettiği tek ilçe olan Menemen’e projenin ağırlıkla odaklanması olarak yorumlanıyor.