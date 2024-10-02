Türk iş adamlarının yatırım yaptığı ve teknik direktörlüğe Mehmet Topal’ın getirildiği Rumen futbol kulübü Petrolul Ploiesti, iflasın eşiğinde. Sarı-mavili ekip, yaşadığı mali kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Rumen basınında çıkan haberlere göre, oyuncuların maaşları yaklaşık 4 aydır ödenmiyor ve Mehmet Topal’ın büyük bir baskı altında çalıştığı ifade ediliyor.

Tüm ekonomik zorluklara rağmen, Petrolul Ploiesti ligi güçlü bir başlangıç yaparak 11 haftada 18 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Ancak kulübün mali sorunları, geleceğini belirsiz kılmaya devam ediyor.