İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Yeşildere Caddesi'ni birbirine bağlayan Konak Tüneli’nin ışıklarının yanmadığı görüldü.

Haber Ekspres ihbar hattına gelen bilgilere göre Konak ilçesinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Yeşildere Caddesi'ni birbirine bağlayan Konak Tüneli’nde elektriklerin kesik olması nedeniyle tünelin yarıya kadar olan bölümünde ışıklar arızalandı.

Işıklar yanmadığı için sürücüler araç ışıklarıyla hareket ederken, olası bir trafik kazasının yaşanmaması için de önlem çağrısında bulundu.

Konak Tüneli

Konak Tüneli, Yeşildere Kavşağı olarak da bilinen Mustafa Kemal Atatürk Kavşağı ve Homeros Bulvarı'ndan oluşuyor. 2011'de Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşaatına başlanan tünel 24 Mayıs 2015'te açıldı.

Tünel 14 Aralık 2015 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili UKOME kararıyla toplu ulaşıma açılmış ve belediye otobüsü seferleri başladı.

1 Ocak 2020'de tünelin sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü'nden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi.