İzmir Karşıyaka'ya yapılacak Yeni Girne Üst Geçidi, yürüyen merdiven, asansör ve özel oturma alanlarıyla yayaların konforunu artıracak.

İzmir Yeni Girne Üst Geçidi yolda: Oturma alanlarıyla geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Yeni Girne Caddesi’ne 37,5 milyon liralık yatırımla yeni bir yaya üst geçidi kazandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ulaşım konforunu artırma hedefiyle başlatılan projeler arasında yer alan Yeni Girne Üst Geçidi, modern yapısı ve özel oturma alanlarıyla dikkat çekecek.

2025 yılının ikinci yarısında hizmete açılacak

50 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve 5 metre yüksekliğindeki üst geçitte 4 yürüyen merdiven ve 2 asansör yer alacak. Üst geçit, Soğukkuyu Mahallesi ile Örnekköy Mahallesi arasında bağlantı kuracak. Pazaryeri, hastane ve eğitim kurumları gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlara ulaşımı kolaylaştıracak proje, Girne Bulvarı üzerindeki trafik akışını da rahatlatacak.

Üst geçidin ayak temelleri Yeni Girne Pazaryeri ve Öğretmenler Parkı yanında bulunacak. 2025 yılının ikinci yarısında hizmete açılması planlanan proje, yayaların güvenli geçişine katkı sağlayacak.

Modern tasarım ve yaşam alanlarıyla fark yaratacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Makine Mühendisi Akın Çukur, projenin modern tasarımı hakkında bilgi vererek, “Şu anda temel çalışmamız ve çelik konstrüksiyon imalatlarımız devam ediyor. Amacımız yurttaşlarımızın karşıdan karşıya güvenli şekilde geçişini sağlamak. Ayrıca, üst geçit ile birlikte caddedeki trafik akışı da rahatlayacak,” dedi.

Çukur, üst geçitte yaşam alanlarının da oluşturulacağını belirterek, "Yenilikçi ve modern üst geçidimizin gölgelikli oturma alanları, vatandaşların dinlenerek çevreyi izleyebilecekleri sosyal alanlar sunacak. Fen İşleri Dairesi olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.