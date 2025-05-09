Son 24 saatte fiyatı en fazla artan 10 coin açıklandı. Yüzde 300'ü aşan yükselişlerle dikkat çeken projeler yatırımcıların radarına girdi.

Kripto para piyasasında fiyatı en hızlı artan tokenler yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 300'ü aşan değer artışlarıyla öne çıkan projeler, işlem hacmi ve kategori çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Aşağıda yer alan tablo, yükseliş oranlarına göre sıralanmış 10 coin ve temel verilerini sunuyor.

Yüzde 300'ü aşan yükselişler göz doldurdu

Bazı tokenler, kısa sürede ciddi oranlarda yükseliş kaydederek yatırımcıların ilgisini üzerine topladı. Yüzde 100'ün üzerinde değer kazanan bu projeler, hacim artışı ve yatırım tavsiyesi içermeyen teknik analiz sinyalleriyle de dikkat çekiyor.

İlk 10 yükselen coin ve verileri

Aşağıda, son 24 saatte en çok değer kazanan 10 coin yer almaktadır:

Coin Adı Fiyat (USD) Yüzdelik Artış Hacim (USD) Piyasa Değeri Arz (adet) RSI Kategori MEI 0,0109997 +304,54% 1,25 M 59,85 K 113,94 M 0,0478 - ABDS 0,0040006 +225,20% 12,2 K 81 3,05 M 0,0066 Mizah WBX 0,00028104 +213,88% 1,89 M 7,99 K 6,73 B 0,0042 - PARMA 0,012010 +191,46% 12,01 K 226 1 M 0,0188 - PUNCH 0,000095277 +176,79% 82,06 K 20,07 K 861,23 M 0,2446 Mizah MOODENG 0,13000 +172,56% 128,7 M 556,53 M 989,97 M 4,3244 Mizah SAIL 0,0022793 +126,12% 647,68 K 345,12 K 284,16 M 0,5329 - RFL 0,069718 +122,25% 1,74 M 86,5 K 25 M 0,0496 DeFi SKX 0,19019 +120,60% 19,02 M 56,88 K 100 M 0,0030 - TBANK 0,029899 +118,21% 176,82 K 28,93 K 5,91 M 0,1636 Kiralama ve Borç

Kategorilerde dağılım dikkat çekiyor

En çok yükselen coinler arasında mizah, DeFi ve kiralama-borç kategorilerine ait tokenlerin bulunması, yatırım trendlerinin çeşitlendiğine işaret ediyor. Yükseliş yaşayan projelerin birçoğu merkeziyetsiz yapılar üzerine kurulmuş durumda.

Hacim ve arz dengesi yatırımcının radarında

Yükselen coinlerde yalnızca yüzdelik değişim değil, aynı zamanda işlem hacmi ve toplam arz gibi metrikler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu veriler, potansiyel fiyat hareketleri için önemli birer gösterge niteliğinde.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirici bir haberdir. tradingview.com internet sitesindeki verilere göre hazırlanmıştır.