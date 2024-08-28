Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplamda 7 tondan fazla kokain ele geçirdiğini açıkladı. Donanma, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından dikkat çekici detayları kamuoyu ile paylaştı.

Helikopter destekli ilk operasyon: 5,6 ton kokain ele geçirildi

İlk operasyonda, donanma güçleri bir takip helikopterinden alınan görüntüler eşliğinde üç sürat teknesini durdurmayı başardı. Cuma günü gerçekleştirilen bu operasyon sonucu, 126 paket halinde 5,6 ton kokain ele geçirildi. Operasyon, mevcut hükümet dönemindeki en büyük uyuşturucu yakalama vakası olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, 15 şüpheli tutuklanırken, 1.000 litreden fazla yakıt da ele geçirildi.

İkinci operasyon: 1,6 ton kokain taşıyan yüzer paketler yakalandı

İkinci operasyonda ise, donanma botları ve helikopter desteğiyle yaklaşık 1,6 ton ağırlığında kokain içeren 32 yüzer paket ele geçirildi. Küçük bir sürat teknesine de el konuldu. Her iki operasyonda elde edilen uyuşturucu miktarı, Meksika'nın uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve acı kayıplar

Meksika Donanması, operasyonların ardından sosyal medya hesaplarından, bir gemide subayların ve bir helikopterin yanına yerleştirilmiş düzinelerce sarılı koliyi gösteren fotoğraflar yayınladı. Yetkililer, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, uyuşturucu kartelleriyle yaşanan çatışmalar sırasında 7 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu dev operasyon, yaklaşık bir yıl önce yine Pasifik Okyanusu’nda, kokain taşıyan bir yarı suya batabilen geminin (uyuşturucu denizaltısı) ele geçirilmesinden sonra gerçekleştirildi. O dönemde Meksika Donanması, Facebook üzerinden denizaltının gemiler ve bir helikopter tarafından kovalandığı ve sonunda durdurulduğunu gösteren bir video yayınlamıştı.