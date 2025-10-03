ABD hükümeti tarafından düzenlenen bu program sayesinde başvuru hakkı kazanan kişiler, çekiliş sonucunda Green Card sahibi olma şansını yakalıyor. Green Card kazananlar Amerika Birleşik Devletleri’nde süresiz oturum, çalışma ve eğitim hakkına sahip olabiliyor. Aynı zamanda aile birleşimi kapsamında eş ve 21 yaş altındaki çocuklar da bu haktan yararlanabiliyor.

2026 Green Card b aşvuruları ne zaman başlayacak?

Green Card başvuruları her yıl ekim ayında başlıyor ve yaklaşık bir ay sürüyor. Örneğin DV-2025 dönemi için başvurular 2 Ekim 2024’te başlamış, 5 Kasım 2024’te sona ermişti. DV-2026 başvuruları için henüz resmi tarihler açıklanmadı ancak geleneksel olarak Ekim 2025’in ilk haftasında başlaması ve Kasım 2025’in ilk haftasına kadar devam etmesi bekleniyor. Resmi takvim açıklandığında tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi DV Lottery web sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacağı kesinleşmiş olacak.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca internet üzerinden ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Green Card başvurusunda bulunmak isteyen adayların herhangi bir aracı kuruma, danışmanlık şirketine ya da ücretli servislere ihtiyacı bulunmuyor. Başvurular, dvprogram.state.gov adresinde yer alan resmi form aracılığıyla dolduruluyor. Başvuru sırasında adaylardan kişisel bilgilerin yanı sıra güncel bir biyometrik fotoğraf da isteniyor.

Başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvurusu yapabilmek için öncelikli şartlar şunlardır:

En az lise mezunu olmak veya lise dengi eğitim almış olmak.

Eğer lise diploması yoksa, son 5 yıl içerisinde uzmanlık gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmak.

Başvuru sırasında geçerli bir pasaporta sahip olmak.

Türkiye’den yapılan başvurular da kabul edilmektedir. Ancak her ülkeden seçilecek kişi sayısı sınırlı olduğu için çekiliş tamamen şansa dayalıdır.

Çekiliş ve sonuçlar

Başvurular tamamlandıktan sonra başvuru sahipleri, kendilerine verilen onay numarası ile sonuçlarını kontrol edebiliyor. Çekiliş sonuçları genellikle başvuru yapılan yılı takip eden mayıs ayında açıklanıyor. Örneğin DV-2026 için yapılacak başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da erişime açılacak.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Başvurular yalnızca resmi siteden yapılmalıdır. Ücret talep eden siteler ve danışmanlık firmaları resmi değildir.

Formun eksiksiz doldurulması büyük önem taşır. Yanlış veya eksik bilgi girilmesi halinde başvuru geçersiz sayılabilir.

Her kişi yalnızca bir kez başvuru yapabilir. Çift başvuru otomatik diskalifiye sebebidir.