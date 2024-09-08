Türk müziğinin güçlü sesi Melek Mosso, İzmir'de iki özel konserle hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, 21 Eylül Cumartesi günü Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, 17 Ekim Perşembe günü ise Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Bu eşsiz etkinlikler, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Melek Mosso’nun İzmir konserleri

Melek Mosso, 21 Eylül Cumartesi akşamı İzmir’in tarihi Alsancak bölgesinde bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası'nda sahne alacak. Bu tarihi mekan, konser için benzersiz bir atmosfer sunuyor. Mosso'nun etkileyici repertuarı ve güçlü vokali, tarih kokan bu mekanda bir araya gelecek.

Konser detayları:

Tarih: 21 Eylül 2024, Cumartesi

Saat: 21:00

Yer: Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, İzmir

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda ekim heyecanı

Melek Mosso’nun ikinci konseri ise 17 Ekim Perşembe günü Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir mekan olan Kültürpark, izleyicilere Mosso'nun performansını yıldızlar altında izleme fırsatı sunacak.

Konser detayları:

Tarih: 17 Ekim 2024, Perşembe

Saat: 20:30

Yer: Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

Bilet bilgileri ve satın alma

Konser biletleri, çeşitli satış noktalarından ve online platformlardan temin edilebilir. Bilet fiyatları ve diğer detaylar için organizatörlerin resmi web sitesinden bilgi alabilirsiniz.