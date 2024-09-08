Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, son üç ayda gerçekleştirdikleri kapsamlı operasyonlarla çalıntı ve usulsüz işlemlerle kullanılmak istenen 253 aracı ele geçirdi. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplamda 79 araç yakalama operasyonu düzenlendiği açıklandı.

Düzenli denetimler ve şüpheli incelemeleri

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, ticari eşya kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde gümrüklü yerlerde ve sahalarda düzenledikleri rutin denetimlerde dikkat çeken araçlara yönelik detaylı incelemeler başlattı. Bu incelemelerde, bazı araçların çalıntı olduğu, bazı araçların ise şase ve plakalarının değiştirildiği, Türkiye’de parçalanmak üzere usulsüz bir şekilde hazırlandığı belirlendi.

253 kaçak araç ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, haziran, temmuz ve ağustosta düzenlediği operasyonlarla toplam 253 kaçak aracı ele geçirdi.