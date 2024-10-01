Sahne performansıyla büyüleyen Mosso, sahne arkasında ise bambaşka bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Röportaj sırasında kendisine yöneltilen, "Evde, günlük hayatta nasıl birisiniz?" sorusuna, içtenlikle verdiği cevap herkesi şaşırttı.

“Ev kızıyım diyebilirim”

Melek Mosso, sahnelerin enerjik ismi olarak tanınsa da evde bambaşka bir ruh haliyle hayatını sürdürdüğünü belirtti. Mosso, "Evde 5 kedi ve 2 köpeğim var. Onların bakımı benim için çok önemli. Tuvaletlerini temizlemek, mamalarını vermek, evi sürekli süpürmek derken günümün büyük bir kısmı onlarla ilgilenmekle geçiyor," dedi.

Ayrıca eşinin, bu yoğun tempoyu esprili bir şekilde dile getirdiğini paylaşan şarkıcı, "Eşim, '60 bin kişiye konser verdin ama yine evdesin' diyerek bana takılıyor. Gerçekten ev kızıyım diyebilirim," şeklinde konuşarak, evdeki sade yaşamını anlattı.

Sahne performanslarıyla tanınan ve büyük konserlerde binlerce kişiyi coşturan Melek Mosso’nun bu açıklamaları, ünlü sanatçının sahnelerdeki enerjik kişiliği kadar evdeki dingin ve sakin tarafını da gözler önüne serdi. Yoğun konser temposunun ardından evine dönen ve hayvanlarıyla ilgilenen Mosso, sahne ışıklarından uzakta sade bir yaşam sürdüğünü ifade etti.

Melek Mosso'nun bu açıklamaları, hayranlarının da yoğun ilgisini çekti. Hem sahnelerde hem de evde farklı bir denge kurmayı başaran sanatçı, evcimen tavrıyla da dikkatleri üzerine çekti.