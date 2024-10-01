İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, Merve Mahallesi Uzungöl Caddesi üzerinde depo olarak kullanılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangın, deponun yanında bulunan bir fabrikayı tedbir amaçlı olarak tahliye ettirdi. Ekipler, yoğun dumana yol açan yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının söndürülmesi için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ediyor.