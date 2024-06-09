Şarkıcının eşi olan oyuncu Serkan Sağdıç , katıldığı bir programda eşinin kalça estetiğiyle ilgili, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" açıklamasını yaptı.

Eşi konuştu

Melek Mosso, güçlü sesi ve tarzıyla tanınan bir isim olarak son dönemin popüler şarkıcıları arasında yer alıyor. Melek Mosso'nun geçtiğimiz sene yaptırdığı kalça estetiği, uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Bu konuyla ilgili olarak Mosso'nun eşi olan oyuncu Serkan Sağdıç, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu ve eşinin estetik ameliyatının ardındaki nedeni açıkladı.

Yayında konuşan Melek Mosso, "Evet, estetik yaptırdım. Herkes rahatlasın" şeklinde itiraf etti. Ardından eşinin açıklamasıyla konuya daha fazla açıklık getirildi. Serkan Sağdıç, "Sağlık açısından yapması gerekiyordu. Kuyruk sokumunda problem vardı" şeklinde konuştu.