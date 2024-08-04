Türk müziğinin sevilen isimlerinden Melike Şahin, 10 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Atlantis Yapım tarafından organize edilen konser saat 21:00’de başlayacak.

Melike Şahin, konserinde son albümünden ve popüler şarkılarından oluşan geniş bir repertuar sunacak. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’ndaki bu etkinlik, yazın en keyifli anlarından biri olarak müzikseverlerin ilgisini çekecek. Konser biletleri, etkinlik öncesinde çeşitli satış noktalarından veya online platformlardan temin edilebilir.