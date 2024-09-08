Geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere yansıyan Melis Sezen, bir mücevher markasının yüzü olarak katıldığı reklam çekimleri öncesinde görüntülendi. Set öncesi alışveriş merkezinde kahvesini alan başarılı oyuncu, hayranlarının ilgi odağı oldu.

Son dönemde koyu renge boyattığı saçlarıyla dikkat çeken Sezen, yeni imajını çok sevdiğini belirtti. Yeni saç rengini tercih etmesinin ardından, sosyal medyada da olumlu yorumlar alan oyuncu, güzelliğiyle göz kamaştırdı. Reklam çekimleri sırasında da profesyonelliği ve enerjisiyle beğeni toplayan Sezen, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi ve onlarla keyifli anlar paylaştı.