Turgutlu'nun kurtuluşunun 102. yıldönümü, Turgutlu Belediyesi Tiyatro ekibinin sahnelediği özel bir oyunla anlamlı bir şekilde kutlandı. "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı tiyatro oyunu, şehrin işgal dönemi mücadelesini duygusal bir şekilde gözler önüne serdi ve izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

Tarihin içinden bir yolculuk

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sahnelenen "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı oyun, işgal yıllarının zorluklarını ve direniş mücadelesini detaylı bir şekilde yansıttı. Oyun, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde Türk ordusunun Turgutlu’yu kurtarma mücadelesini sahneye taşıdı.

Duygusal anlar ve büyük ilgi

Salonda, geçmişin anılarını canlandıran performans izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Özellikle duygusal anların etkileyici bir şekilde sahnelendiği oyun, katılımcılardan tam not aldı.

Önemli isimler salonda

Mesadet Özcan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Turgutlu Belediye Başkanvekili İlhami Bayram, meclis üyesi Cemal Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Turgutlu’nun tarihine olan bağlılığı ve toplumsal hafızayı yaşatma çabalarını gözler önüne serdi.