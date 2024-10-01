Melisa Döngel'in, bir süredir eski Beşiktaş futbolcusu Kerem Atakan Kesgin ile birliktelik yaşadığı iddiaları sosyal medyada gündem yarattı. Daha önce ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile aşk dedikodularına karışan Döngel, bu kez mutluluğu Kesgin’de buldu.

Duygusal paylaşım

Bandırmaspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin, sevgilisi Melisa Döngel ile romantik anlar yaşadı. İkili, geçtiğimiz gün bir mekanda buluştu ve Kesgin, Döngel’e sürpriz yaparak kalpli bir balon hediye etti. Bu özel anı ölümsüzleştiren Kesgin, sevgilisi Döngel’in balonla çekilen fotoğrafını Instagram hikayelerinde paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı ve takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Melisa Döngel’in adı daha önce ünlü rapçi Sefo ile anılmış ve çift bir süre birlikte olduktan sonra yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından Sergen Yalçın ile çıkan dedikodular da doğrulanmasa da magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak Döngel, aradığı aşkı Bandırmaspor’un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'de bulmuş gibi görünüyor.

Hayranlarından destek mesajları

Döngel ve Kesgin’in birlikteliği sosyal medyada konuşulmaya devam ederken, hayranları çiftin fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Döngel’in doğal güzelliği ve başarılı kariyeriyle dikkat çektiği kadar, Kesgin ile olan uyumu da takipçileri tarafından övgüyle karşılandı.