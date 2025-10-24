Balçova Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında SUKANDER ve Pembe Işık Girişimi ile iş birliği yaparak anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Belediye binası ve kadın heykelleri pembe ışıklarla aydınlatıldı.

Balçova Belediyesi Engelli Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, SUKANDER Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Hastürk moderatörlüğünde önemli bilgiler paylaşıldı. Radyoloji Uzmanı Dr. Müge Afşar ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Özhan Çetindağ, meme kanserinde erken tanı ve doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonrasında Balçova Belediyesi, farkındalığı simgeleyen pembe ışıklarla ilçeyi aydınlattı. Belediye binası ve iki kadın heykeli pembe renkle ışıklandırılarak, kadın sağlığına ve toplumsal dayanışmaya vurgu yapıldı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinlikle ilgili olarak, “Bu ışık sadece bir renk değil; onkolojik adalet, eşit sağlık hakkı ve umut için yanan bir sembol. Kadınlarımızın sağlığı, toplumun geleceğidir. Balçova’da pembe ışık, farkındalığın ve dayanışmanın simgesi olarak parlıyor” dedi.