Meme Kanseri ile Savaşım Derneği (MEMEKANDER), kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, geçmişte dernek başkanlığı görevini yürüten Yeliz Hastürk hakkında önemli iddialarda bulundu. Açıklamada, Hastürk’ün derneğin tüzüğü, etik değerleri ve genel ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediği belirtildi.

Dernek yönetimi, 15 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, katılan tüm üyelerin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda Yeliz Hastürk’ün dernek üyeliğinden ihraç edildiğini kamuoyuna duyurdu.

MEMEKANDER tarafından yapılan açıklamada, “Derneğimizin etik değerlerine, dürüstlük ve iyi niyet ilkelerine aykırı davranışlar sergileyen kişiyle hiçbir bağımız kalmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Sahte imza ve usulsüz işlem iddiaları

MEMEKANDER yönetimi, Yeliz Hastürk’ün görev süresi boyunca çeşitli etik ihlallerde bulunduğunu ileri sürdü. Dernek açıklamasında, Hastürk’ün dernek yönetim kurulu, denetim kurulu ve üyelerine karşı iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar sergilediği ifade edildi.

Ayrıca, dernek evraklarında sahte imza kullanıldığı ve karar defterine usulsüz eklemeler yapıldığı tespit edildi. Bu durumun yalnızca dernek içi incelemelerle değil, aynı zamanda yargı süreci sonucunda mahkeme kararıyla da doğrulandığı belirtildi.

Dernek eşyalarının izinsiz kullanımı iddiası

MEMEKANDER’in açıklamasında, ihraç edilen Yeliz Hastürk’ün derneğe ait bazı demirbaş ve eşyaları henüz teslim etmediği vurgulandı. Dernek, bu eşyaların Hastürk’ün kurucusu olduğu yeni bir dernek bünyesinde izinsiz biçimde kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Bu konuyla ilgili olarak da yargı sürecinin halen devam ettiği ve gerekli hukuki adımların atıldığı bilgisi paylaşıldı.

Dernek faaliyetlerine devam ediyor

Dernek Başkanı Sevim Kılıç imzasıyla yayımlanan açıklamada, MEMEKANDER’in toplum yararına faaliyetlerini sürdürdüğü, meme kanseriyle mücadelede farkındalık çalışmalarına kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın sonunda, “Derneğimiz, etik, yasal ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde şeffaflıkla faaliyet göstermeye devam edecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklama yapılmıştır” denildi.