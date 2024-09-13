Hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde hekimlere ve sağlık emekçilerine karşı şiddet artarken Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan dikkat çekici bir yorum geldi. Memişoğlu, “Biz sağlıkçılar, hayatımızı insanlığa adamış insanlarız. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Toplumun da bize sahip çıktığını görüyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Münferit olayları da engelleyeceğiz inşallah hep beraber” dedi.

Ülkede sağlık emekçilerine karşı şiddet olayları giderek artıyor. Önceki gün Adana’da aile sağlığı merkezinde Doktor Can Cevher Gürler, eşine rapor almak isteyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Önceki haftalarda Muğla’nın Bodrum ilçesindeki 12 No'lu Aile Sağlık Merkezinde görevli Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’a hasta yakını şiddet uyguladı. Kalp hastası olduğu ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Tezvar, hastaneden çıktıktan sonra emekli olacağını açıkladı.

Yaşadığı şiddeti anlatan Dr. Tezvar, “40 yıllık meslek hayatı boyunca hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadığını belirterek, "Hekimliğe devam etmeyeceğim, emekli olacağım” ifadelerini kullandı.

“Münferit olaylar”

Bir dizi gezi ve ziyaretler için Karaman’a giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, art arda yaşanan şiddet vakalarını “münferit olaylar” (tek, ayrı, kendi başına olan) diye yorumladı.

Gelecek hafta Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 200 yataklı ek binanın inşaatına başlanacağını belirten Memişoğlu, “Biz aile hekimleri sağlıklı kalmayı önemsiyoruz. O nedenle burada arkadaşların çabasına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten toplum sağlıkçılara sahip çıkıyor. Bazı münferit olayları da esefle kınıyoruz. Çünkü biz sağlıkçılar, hayatımızı insanlığa adamış insanlarız. İnsanları iyileştirmeye çalışıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Onun için toplumun da bize sahip çıktığını görüyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Münferit olayları da engelleyeceğiz inşallah hep beraber” diye konuştu.

"Sağlıkta şiddet yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal"

Dr. Tezvar’ın saldırıya uğramasının ardından Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ve sendikalar sağlık emekçisine şiddet olgusu üzerine yaptıkları açıklamada, şiddet sarmalının sağlık hizmetlerinin devamlılığı açısından bir tehdit hâline geldiğini söylemişti.

Demir, “Sağlıkta şiddet yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal da bir sorundur. Şiddetin önlenmesi için daha caydırıcı önlemlerin alınması gerekmektedir” diyerek, Sağlık Bakanlığına acilen adım atılması için çağrı yapmıştı.