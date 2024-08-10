Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz ve bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Elazığ’a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, daha sonra il protokolü ile birlikte Elazığ Belediye Başkanlığına geçti. Burada konuk defterini imzalayan Memişoğlu, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerinin ardından 3 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışını yapan Bakan Memişoğlu, açılışının ardından sağlık merkezini gezerek bir süre sağlık çalışanları ile sohbet etti. Sağlıklı Hayat Merkezini “40 yaşından büyük insanların meme ve rahim kanserinin ücretsiz taramasının yapıldığı yer” olarak tarif eden Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz ve bunu ücretsiz her yerde yapabiliyoruz. Onun için eğer bir sıkıntımız varsa, önce aile hekimine, temel sağlık hizmetlerine, daha sonra sağlıklı hayat merkezlerine ve daha sonra ancak eğitim araştırma hastanesi gibi gerçekten kalabalık ve spesifik iş yapan yerlere başvurmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

“2-3 dakikada muayene, sağlığı bir hak olmaktan çıkaracak”

Kamu hastanelerinde randevu bulamama sorunu büyürken geçen mayıs ayında Sağlık Bakanlığı çözüm için merkezi hekim randevu sisteminde (MHRS) ‘onaylı randevu’ sistemine geçildiğini duyurdu. 8 Mayıs’ta konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği ise kamu hastanelerinde muayene sürelerinin 2-3 dakikaya indirilmek istendiğinin altını çizdi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından yapılan açılamada birkaç dakikada muayene süresinin sağlık sistemini tamamen kötüleştireceğine dikkat çekilerek “MHRS ile mevcut hali de yeterli olmayan 10 dakikaya bir randevu veren sistemde önce muayene süresi beş dakikaya indirilmiş, TTB olarak 'Beş dakikada hasta muayenesi olmaz', 'Beş dakikada sağlık hizmeti olmaz' şeklinde gösterdiğimiz tepki sonucunda geri adım atılmıştı. Ancak şimdi bu sürelerin bazı hastanelerde 2-3 dakikaya indirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bu durum şu an içinde bulunduğumuz sağlık sistemini daha kötüleştirecek, sağlığı bir hak olmaktan çıkaracaktır. Kendi vatandaşına aylar sonraya randevu veren bir sistem için cumhurbaşkanı seçimlerde ‘Türkiye dünyada sağlık merkezi haline gelmiştir’ diyebilmiştir” ifadelerine yer verdi.

İdeal muayene süresi 20 dakika

Evrensel gazetesine konuşan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun ise randevu sorunlarına dikkat çekmişti. İdeal muayene süresini belirten Coşkun, sorunları ve çözüm yollarını şöyle dile getirmişti:

“İster onaylı ister onaysız randevu versinler. İster beş dakikada, 10 dakikada iki hasta bakın desinler. Bu sağlık sisteminin kaosu sürüyor. Bizim ihtiyacımız MHRS sisteminde onaylı randevu uygulaması değildi. Biz Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öngördüğü süre olan 20 dakikada hastalarımızı muayene etmek istiyoruz. Çare basamaklandırılmış bir sağlık sistemi. Çare koruyucu sağlık sisteminin uygulamaya konulmasında.”