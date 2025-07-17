Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılacak kurultayda partinin kapanacağını açıkladı. Güven, siyaset sahnesindeki mücadelelerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti.



"Tertemiz duygularla kurduk, onurlu bir sayfa bıraktık"

Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada, Memleket Partisi'nin kuruluş sürecine ve ilkelere vurgu yaparak şunları söyledi:

"Büyük hayallerle, tertemiz duygularla kurduğumuz Memleket Partisi'ni 21-22 Temmuz'daki kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz."

Güven, partinin ahlak, adalet ve akıl temelinde siyaset yaptığını belirtti ve gençlerle birlikte omuz omuza yürüdüklerini dile getirdi.

"Kirlenmiş düzene karşı tertemiz kalmayı başaran bu hareket, Türk siyaset tarihine onurlu bir sayfa olarak geçecektir."

"Siyasetin finansmanı gönüllülükle sağlandı"

Partinin finansal sürdürülebilirliği konusunda da açıklamalarda bulunan Güven, Türkiye'de siyasetin finansmanına dair zorluklara rağmen, Memleket Partisi'nin üyelerinin ve gönüllülerinin katkılarıyla ayakta durduğunu belirtti.

"Bu işi inançla ve alın teriyle sürdürdük."

Güven, mücadeleye katkı sunan herkese teşekkür ederek, özellikle gençlerin rolüne dikkat çekti.

"Mücadeleyi CHP çatısı altında büyüteceğiz"

Güven, Türkiye'de demokratik sistemin zayıfladığını ve yeni anayasa tartışmalarıyla birlikte laik ve üniter yapının tehdit altında olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Devletin tüm kurumları iktidarın uzantısı haline geldi. Hukukun üstünlüğü, siyasi operasyonlara teslim oldu."

Bu gerekçelerle mücadeleyi daha geniş kitlelerle sürdürmek gerektiğini vurgulayan Güven, CHP ile birleşme kararını duyurdu:

"Memleket Partisi’ni kapatarak, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yolumuza devam etmeliyiz."

Kurultayın ardından tüm destekçileri CHP çatısı altında birleşmeye davet etti:

"Bu bir son değil, bir başlangıçtır."