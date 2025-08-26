8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinde taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, dördüncü toplantısını tamamladı. Alınan karara göre kamu görevlilerinin 2026 yılı maaş artış oranı ilk altı ay için yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7 oldu. 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca 2026 yılının ilk döneminde taban aylıklara 1000 TL eklenmesi hükme bağlandı.

Sendikalardan rest

Hakem Kurulu’nun kararı sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız 58 kazanımın kabul edilmesi önemliydi. Ancak, kamu görevlilerinin alım gücünü koruyacak bir teklif ortaya çıkmadı. Hakem Kurulu’ndan çekildik” ifadelerini kullandı.

Kamu-Sen de benzer bir açıklama yaparak masadan kalktığını duyurdu. Böylece Hakem Kurulu’nda memur tarafı temsil edilmez hale geldi.

Son gün 27 Ağustos

Hakem Kurulu’nun 11 üyeden oluşan yapısında kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendika temsilcileri yer alıyor. Kurul, yasaya göre kararını 5 iş günü içerisinde vermek zorunda. Son karar için ise süre yarın doluyor. Kurulun aldığı karar, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kesinleşecek ve itiraz yolu bulunmayacak.

Memur-Sen’in talebi neydi?

Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen, 2026 yılı için toplamda yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam talep etmişti. Hükümetin teklifinin beklentilerin çok altında kalması, sürecin tıkanmasına neden oldu.

Hakem Kurulu kararında ayrıca, yabancı dil tazminatlarının artırılması, koruma ve güvenlik görevlilerine bayramlarda fazla mesai ücreti ödenmesi, engelli çocuk yardımlarının yükseltilmesi ve kamu lojmanlarında engelli aile bireyleri için süre uzatımı gibi ek düzenlemeler de yer aldı.