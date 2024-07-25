Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin iş günü üzerinden hesaplanması gerektiğini belirterek, bu konuda kapsamlı bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Yıllık izinlerde düzenleme talebi

Memur-Sen, kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin hesaplanmasında iş gününün esas alınması gerektiğini vurguladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, izin sürelerinin iş günü hesabıyla kullandırılması gerektiğini belirtti.

Kamu denetçiliği kurumunun kararı

Yalçın, paylaşımında, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun yıllık izinlerin kullanılması noktasında ortaya çıkan uygulama farklılıklarının ve uyuşmazlıkların giderilmesi yönünde karar aldığını hatırlattı. Bu talebin Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğü'ne iletildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Personel Prensipler Genel Müdürlüğü'nün görüşüne yer veren Yalçın, müdürlüğün yıllık izin süreleri içerisinde kalan ulusal bayram, genel tatil günleri ile idari izin sürelerinin yıllık izin sürelerinden düşülmesi kararını dile getirdiğini belirtti. Bu görüşün, yıllık izinlerde kamu kurum ve kuruluşlarında ortaya çıkan uygulama farklılıklarının giderilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Yalçın'dan kapsamlı düzenleme çağrısı

Ali Yalçın, "Resmi tatillere ilave olarak yıllık izinler iş günü hesabıyla kullandırılmalıdır" dedi. Ayrıca, dinlenme hakkının eksiksiz olarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin iş günü hesabıyla kullandırılmasının yanı sıra izin sürelerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Memur-Sen'in talepleri

Memur-Sen, kamu görevlilerinin haklarını korumak ve daha adil bir izin düzenlemesi sağlamak amacıyla kapsamlı bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bu düzenleme ile kamu görevlilerinin dinlenme hakkının tam anlamıyla sağlanması ve izin sürelerinin artırılması hedefleniyor.

Resmi Tatillere İlave Olarak Yıllık İzinler İş Günü Hesabıyla Kullandırılmalıdır



Memur-Sen olarak; toplu sözleşme görüşmelerinde “kamu görevlilerinin yıllık izin kullanımı diğer çalışanlarda olduğu gibi iş günü hesabıyla yapılsın” teklifi ile kamu görevlilerinin dinlenme… pic.twitter.com/XhpkmDu1YD — Ali YALÇIN (@_aliyalcin_) July 25, 2024