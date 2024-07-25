UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda RAMS Başakşehir, evinde La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Başakşehir'den ezici galibiyet

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı konuk etti. Başakşehir, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve tur için büyük bir avantaj yakaladı.

Maçın golleri

Başakşehir, maça hızlı başladı ve ilk golünü 5. dakikada Berkay Özcan'ın ayağından buldu. 13. dakikada Davidson ile farkı ikiye çıkaran turuncu-lacivertliler, 29. dakikada Figueiredo'nun golüyle skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında, 43. dakikada Kemen'in golüyle fark dörde çıktı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Başakşehir, 49. dakikada Figueiredo'nun ikinci golüyle skoru 5-0 yaptı. La Fiorita, 58. dakikada Nicola Greco'nun golüyle farkı beşe indirdi ancak 71. dakikada Piatek'in golüyle maçın skoru belirlendi: 6-1.

Rövanş Maçı San Marino'da

Bu farklı galibiyetle RAMS Başakşehir, tur kapısını ardına kadar aralamış durumda. Eşleşmenin rövanş müsabakası, 1 Ağustos Perşembe günü San Marino'da oynanacak. Başakşehir, bu avantajlı skorla tur atlamaya çok yakın.

Teknik direktörün açıklamaları

Maç sonrası açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Oyuncularım bugün sahada muhteşem bir performans sergiledi. Bu galibiyet, bizim için çok önemliydi ve rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj sağladık. San Marino'da da aynı ciddiyetle oynayarak turu geçmek istiyoruz" dedi.