Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, Hakem Kurulu’nun gündeminde ilerliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün üçüncü kez bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren toplantı 12.50’de tamamlandı. Kritik süreçte gözler, yarın saat 14.00’te yapılacak dördüncü toplantıya çevrildi.

Hükümetin teklifi

Geçtiğimiz hafta güncellenen teklif kapsamında hükümet, 2026’nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7; 2027’nin ise ilk ve ikinci yarısı için %4+%4 olmak üzere toplam %8 zam önerdi. Ayrıca 15 Ağustos’ta verilen 1.000 TL taban aylık artışı da pakete eklendi. Ancak sendikalar bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi.

Memur-Sen’in talepleri

Memur-Sen, 2026 için taban aylığa 10 bin TL artış, %10 refah payı ve ilk altı ay için %25 zam talep ediyor. 2027 içinse 7.500 TL taban aylık artışı, ilk yarıda %20 ve ikinci yarıda %15 zam istiyor. Sendikanın toplam talebi, 2026’da %88, 2027’de ise %47 oranında zam anlamına geliyor.

Nihai karar 27 Ağustos’a kadar açıklanacak

4688 sayılı kanuna göre Hakem Kurulu’nun, başvurudan itibaren beş gün içinde kararını vermesi gerekiyor. İlk toplantının 22 Ağustos’ta yapılması nedeniyle kararın en geç 27 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.

Uzmanlar, hükümetin teklifine %1’lik ek artış yapılarak 2026 için toplamda %19, 2027 için ise %9 zam oranında karar çıkabileceğini öngörüyor.

Hakem Kurulu’nun vereceği karar kesin olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak.