Galler/Pwllheli’de 16-23 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Techno 293 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı, 22 sporcu ile ülkemizi temsil etti. 10 farklı ülkeden 237 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcular, uluslararası parkurlarda ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırdı. 6 sporcumuz ilk 3’te, 11’i ilk 5’te, 17’si ise ilk 15’te yer alarak Türkiye’nin rüzgar sörfü alanındaki yükselen potansiyelini gösterdi.

Tuna Tekin Çifte Gümüşle Tarih Yazdı

13 yaş altı genel ve erkekler kategorilerinde yarışan Tuna Tekin, 15 zorlu yarışın 7’sini birincilikle tamamladı ve kazandığı iki gümüş madalya ile Türkiye’yi gururlandırdı. Daha önce 2025 Avrupa yarışlarında gösterdiği başarılı performansı Dünya Şampiyonası’nda da sürdürdü ve uluslararası arenada adını duyurdu.

Albayrak: Başarının Sırrı Disiplinli Çalışma

Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü antrenörü Tuğrul Albayrak, Tuna Tekin’in başarısının ardında disiplinli çalışma, yüksek motivasyon ve sistemli antrenman programlarını gösterdi. Antrenör, sporcu-aile-çalışma üçgeninin uyumunun genç sporcuyu dünya sahnesine taşıdığını vurguladı.

Salih Rende: Genç Sporcular İçin İlham Kaynağı

Kulüp başkanı Salih Rende, Tuna Tekin’in başarılarının Türkiye’nin gelecekte uluslararası arenada temsil edilecek genç sporcularına örnek olduğunu belirtti. Rende, genç sporcuların gelişimini izlemekten ve uluslararası platformlarda ülkeyi temsil etmelerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Techno 293: Genç Olimpiyatçılar İçin Önemli Platform

Techno 293 sınıfı, One Design ekipmanlarla yarışılan ve Dünya Yelken Federasyonu tarafından tanınan uluslararası bir platformdur. Bu organizasyon, genç sporculara teknik becerilerini geliştirme ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyor. Tuna Tekin, 12 yaşında Türkiye’nin yükselen yıldızı olarak bu şampiyonada adını kalıcı şekilde duyurdu.

Milli Takımın Gurur Tablosu

Türkiye Milli Takımı, farklı kulüplerden gelen 22 genç sporcu ile uluslararası parkurlarda mücadele etti. Alaçatı, Çanakkale, İstanbul, Bodrum ve İzmir’in çeşitli kulüplerinden gelen sporcular, elde ettikleri derecelerle Türkiye’nin rüzgar sörfü alanındaki yükselişini ortaya koydu.

Şampiyonada Türkiye’nin Dereceleri

T293 U13 Erkekler & Genel: Tuna Tekin Dünya İkincisi, Alp Kaya Akdağ Dünya Üçüncüsü

T293 5.0 Altı Erkekler: Bozok Balcı 1., Poyraz Yetimler 2., Berk Pala 5.

T293 5.0 Altı Kızlar: Nilda Elvin Evin 1., Elisa Özer 3., Sena Aynur 5., Elis Ekşi 6.

Diğer kategorilerde genç sporcularımız çeşitli dereceler alarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Gururlu Karşılama

Yurda dönen sporcular, Alaçatı’daki kulüplerinde çiçeklerle karşılandı. Tuna Tekin ve diğer genç rüzgar sörfü sporcuları, ulusal ve uluslararası başarılarla Türkiye’nin gelecekteki rüzgar sörfü temsilcileri arasında yer aldıklarını gösterdi.