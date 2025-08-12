Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 10, ikinci altı ay yüzde 6; 2027 yılı için ise her iki altı aylık dönem için yüzde 4 zam önerdiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan, “Bu henüz ilk teklifimiz. Görüşmelerimiz memurlarımızla devam edecek” ifadelerini kullanırken, sendikalardan tepki gecikmedi.

Memur-Sen: Teklifi Kabul Etmiyoruz

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklanan rakamların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Ortada pazarlık yapılacak bir teklif yok. Memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye’ye yakışmaz” dedi. Yalçın, taban aylık refah payı ve kamuda eşit işe eşit ücret talebini yineledi.

Sendikaların Talepleri

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay yüzde 25 zam ve 10 bin TL taban aylık, ikinci altı ay yüzde 20 zam talep ediyor. 2027 yılı için ise ilk altı ay yüzde 20 zam + 7.500 TL taban aylık, ikinci altı ay yüzde 15 zam istiyor.

Kamu-Sen ise tüm memur ve emeklilere 7.500 TL seyyanen zam, 2026’da ilk yarı yüzde 30, ikinci yarı yüzde 20 zam + yüzde 10 refah payı, 2027’de iki dönemde yüzde 20 zam ve ocakta ek yüzde 10 refah payı talebinde bulundu.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Taraflar arasında pazarlığın, sendikaların talepleri ile hükümetin revize edeceği teklif üzerinden şekillenmesi öngörülüyor.