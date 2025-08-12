New York Metrosu’nda yaşanan olay, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Yoğun saatlerde bir istasyonda bekleyen bir adam, trenin giriş yaptığı sırada dengesini kaybederek raylar ile peron arasındaki boşluğa düştü. Tren ile peron arasına sıkışan adam, istasyondaki yolcuları adeta dehşete düşürdü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay trenin istasyona yaklaştığı anda gerçekleşti. Çevredeki yolcular, büyük bir panik içinde adamı kurtarmak için harekete geçti. Hızla olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri, adamı sıkıştığı yerden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptı.

Yetkililer, adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Ancak yaşanan bu olay, metro seferlerinde kısa süreli aksamalara neden oldu.

Olay anı, bazı yolcular tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolar, metro güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Metro yetkilileri, benzer kazaların önlenmesi için istasyonlarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu. Yolculara ise tren giriş çıkışlarında peron çizgisinin gerisinde durmaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bu olay, metro yolculuklarında güvenliğin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.