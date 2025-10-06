Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz günlerde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının ölümü kamuoyunda büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratırken, eski manken Tuğba Altıntop Güllü hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“O bizim Güllü annemizdi”

Bir dönem Rafet El Roman ile evli olan ve halen magazin dünyasında adından söz ettiren Tuğba Altıntop, Güllü ile bir dönem aynı evi paylaştığını söyledi.

“Ben Güllü ile bir ay boyunca aynı evde kaldım. Çocuklarını çok severdi, çocukları da onu çok severdi. Ölümüne gerçekten çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, o bizim Güllü annemizdi.”

“Güllü öyle dans ederek ölecek biri değildi”

Altıntop, Güllü’nün ölümüne ilişkin spekülasyonlara da yanıt verdi.

“Çelişkili bir ölüm mü değil mi, bunu devletimiz araştırır. Ama Güllü öyle dans ederek ölecek bir insan değildir, bunu çok iyi biliyorum.”

Bu sözler, sanatçının şüpheli ölümü üzerindeki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

Sakiler grubundan da duygusal mesaj

Tuğba Altıntop’un açıklamaları sırasında sahne alan Sakiler grubu da, Güllü’nün vefatına ilişkin duygularını dile getirdi:

“Allah rahmet eylesin. Kendisi çok değerli bir sanatçıydı. Biz de onu bilir, tanır, dinlerdik. Ailesine sabır diliyoruz.”