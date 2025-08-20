Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin zamda anlaşma sağlanamadı. Sürecin Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne taşınması bekleniyor.

Kamuda görev yapan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon emekliyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütüldü. Kamu İşveren Heyeti, 11 hizmet kolunda yetkili sendikalarla yapılan müzakerelerde tekliflerini sundu. Hizmet kollarının her birinde anlaşma imzalanırken, genele ilişkin hükümler konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Genele ilişkin hükümler uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de kamuda çalışma barışını temin etmeye yetiyor. Bu nedenle başından itibaren tekliflere tepkimizi gösterdik. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık ve çeşitli platformlarda sesimizi duyurduk. Ancak teklifler yükselmedi, mevcut teklifler ücret dengesini sağlayacak veya çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil” dedi.

Yalçın, hizmet kollarındaki sözleşmelerin ilgili hizmet kollarının inisiyatifinde yürütüldüğünü belirterek, “Hizmet kolu sözleşmeleri ilgili birimlerin iradesine bırakılmıştır. Şimdi konfederasyon düzeyinde Başkanlar Kurulumuzu toplayacağız ve daha geniş değerlendirmeyi ardından kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Uzlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından, memur zammının nihai kararının Kamu Görevlileri Hakem Heyeti tarafından verilmesi bekleniyor.