Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde kritik bir gün yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur sendikalarıyla bugün saat 18.30’da bir araya gelerek son zam teklifini görüşecek. Toplantı öncesi gözler, hükümetin ek zam önerisine çevrildi.

Hükümetin İlk Teklifi

Hükümet, daha önce yaptığı ilk teklif kapsamında 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam önermiş, 2027’nin her iki altı aylık döneminde ise yüzde 4 artış teklif etmişti.

Ek Teklif: Taban Aylığa 1000 TL

Cuma günü gerçekleştirilen ara müzakereler sonucunda hükümet, taban aylığa 1000 TL zam yapma yönünde yeni bir öneride bulundu. Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sürecin Takvimi ve Etkisi

Toplu sözleşme süreci, en geç 31 Ağustos’a kadar tamamlanacak. Uzlaşma sağlanamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerek bağlayıcı bir karar verecek. Sürecin tamamlanmasıyla 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak zam oranları netleşecek ve yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Bu görüşme, milyonlarca çalışanın maaşına doğrudan yansıyacak kararların öncesinde kritik bir dönemeç olarak görülüyor.