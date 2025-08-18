CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın’da düzenlenecek mitinge katılmak üzere havayoluyla İzmir’e geldi. Özel’i, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve çok sayıda partili karşıladı.

Aydın Mitinginde Vatandaşlara Seslenecek

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişini protesto etmek amacıyla Aydın kent meydanında vatandaşlara hitap edecek. Miting, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Özel’den Kararlı Mesaj

Özel mitinge yönelik açıklamasında, “Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan Destek Mesajı

CHP İzmir İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i Aydın mitingi öncesi Adnan Menderes Havalimanı’nda karşılayarak Aydın’a uğurladık. Akşam saat 20.00’de Aydın’da yeniden buluşacak, seçmenimizin iradesini gasp ederek yolundan dönenlere gerekli cevabı örgütümüzle birlikte vereceğiz” ifadelerine yer verdi.