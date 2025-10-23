Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti. Kararın açıklanmasının ardından piyasalarda döviz ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altında sınırlı hareket

Merkez Bankası faiz indirimi sonrası gram altın gün içinde sınırlı bir artış gösterdi. Sabah saatlerinde 5.518 TL seviyesinden açılan gram altın, gün içinde 5.578 TL’ye yükseldi. Şu saatlerde ise 5.552 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dövizde yatay seyir

Dolar ve Euro, faiz kararının beklentilerle paralel gelmesi nedeniyle yatay bir seyir izliyor. Dolar 41,98 TL alış ve 41,9 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Euro 48,74 TL alış ve 48,78 TL satış bandında seyrediyor.

Piyasa yorumu

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın faiz kararının piyasada kısa vadeli sınırlı dalgalanmaya yol açtığını belirtiyor. Döviz ve altın fiyatlarındaki hareketliliğin, uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve TL’nin dış değerlemeleriyle paralel şekilleneceği öngörülüyor.