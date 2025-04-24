Salzburg ile Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde.

25 Nisan 2025 Cuma günü Salzburg ile Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayın saati ve kanal bilgilerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Maç, TRT Spor ve UEFA.tv üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

Salzburg-Trabzonspor maçı yayın bilgileri

Salzburg ve Trabzonspor arasındaki heyecan dolu UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 15:00'te başlayacak. Karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izlemek isteyenler için yayıncı kuruluşlar ve platformlar şu şekilde:

TRT Spor yayını

Salzburg-Trabzonspor maçını TRT Spor kanalından izlemek isteyenler için frekans bilgileri şu şekildedir:

Digiturk: 86. Kanal

D-Smart: 86. Kanal

Kablo TV: 133. Kanal

Tivibu: 85. Kanal

Turkcell TV+: 70. Kanal

Ayrıca, TRT Spor kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilir.

UEFA.tv yayını

Maç, UEFA.tv üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. UEFA.tv, numaralı kanallar ve internet üzerinden şifresiz olarak yayın yapmaktadır.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 15:00

Yer: Red Bull Arena Stadyumu, Salzburg