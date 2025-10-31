Menderes Belediyesi, ilçe genelinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, Menderes’in merkez ve sahil bölgelerinde bahçe atıkları ve mobilya atıkları toplandı.

Menderes Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve sahil bölgesinde geniş çaplı bahçe atığı temizleme çalışması gerçekleştirdi. Mobilya atıklarını da toplayan ekipler; yol kenarları, parklar, yeşil alanlar, kanallar ve çöp kenarlarında temizlik yaptı.

"Güzel bir ilçe için özenle çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Göreve gelir gelmez temizlik alanında ilerleyen dönemlerde devam edecek olan önemli yatırımlar yaptık. Şimdi ise büyük bir temizlik seferberliği başlattık. Geçtiğimiz günlerde önce büyük bir sokak temizliği operasyonu başlattık. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile caddelerde detaylı temizlik yaptık. Kanal temizlikleri, moloz ve çeşitli atık temizleme çalışmaları yaptık. Şu anda da ekiplerimiz bahçe ve mobilya atıklarını topluyor. Tertemiz bir Menderes, çocuklarımıza bırakabileceğimiz güzel bir ilçe için özenle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.