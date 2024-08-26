İzmir Menderes Belediyesi'ne ait bir spor tesisi, sosyal medyadaki iddialara göre geçen seneye göre %500 zamlandı. Paylaşılan görselde, 2023 yılında gece vakti yapılan halı saha ücretinin saati 250 TL iken, 2024 yılı için teklif edilen tarife ücreti 1200 TL oldu.

Spor salonu kiralama ücreti için 2023 yılında günlük 1250 TL istenirken, bu ücret 2024 yılında günlükten saatliğe dönüştü. Günlük 1250 TL'den saatlik 1000 TL ücret teklif edildi.

Menderes Belediyesi, kendisine bağlı spor tesisi ücretlerine, geçen yıla göre %500 zam yaptı. pic.twitter.com/etiKtACLKl — izmirgibiyiz 🇹🇷 (@izmirgibiyiz) August 25, 2024

Yorumlar şaşırtıcı

Paylaşılan sosyal medya içeriğinde farklı ücretlerin 2023 ve 2024 kıyası bulunurken, paylaşımın altındaki yorumlar ise şaşırtıcıydı. Kullanıcılar, çoğu ücretin normal olduğunu, ülkede kalan her şeyin de fiyatının uçtuğunu belirttiler.

Asıl soru, bu görselin gerçekten de Menderes Belediyesi'ne ait olup olmadığı. Şu an için yetkililerden bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.