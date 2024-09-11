Menderes Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarında Hız Kesmiyor

Menderes Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Gümüldür Atatürk Mahallesi 6305 Sokak’ta kilit parke döşeme işlemini tamamladı. İlçenin yol yenileme ve düzenleme çalışmaları planlandığı şekilde tüm mahallelerde adım adım gerçekleştiriliyor.

Yol çalışmalarında eşit hizmet vurgusu

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, göreve geldikleri andan itibaren yol yapım çalışmalarını planlayarak önceliklendirdiklerini belirtti. Başkan Çiçek, “Planladığımız gibi öncelikli ihtiyaç duyulan bölgelerden başlayarak yol yapım ve düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mahalle mahalle ilerleyerek tüm yollarımızı elden geçiriyoruz. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Gümüldür’de kilit parke dönemi başladı

Gümüldür Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilen kilit parke çalışmaları, mahalle sakinlerinin ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor. Belediye ekipleri, sokakların ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemeler yaparak yolları daha kullanışlı hale getiriyor. Menderes Belediyesi, ilçe genelinde her mahalleye eşit hizmet sunarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.