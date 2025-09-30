İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan silahlı saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Amilağ’ın şehit olmasıyla birlikte saldırıda şehit olan polis sayısı üçe yükseldi.

Balçova’daki hain saldırıdan acı haber geldi

İzmir Balçova’da 8 Eylül’de gerçekleşen silahlı saldırı, polis teşkilatını yasa boğdu. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda, 1. sınıf emniyet müdürü Muhsin Aydemir ve polis başmüfettişi Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş da yaralanmıştı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün hayatını kaybetti. Amilağ’ın vefatıyla birlikte, Balçova’daki saldırı sonucunda şehit olan polis sayısı üçe yükseldi.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B., polislerle yaşanan çatışma sonucu yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Olayın ardından saldırganın babasının da bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, saldırganın annesi ve 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balçova’daki saldırının ardından polis teşkilatı, olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırının motivasyonu henüz netleşmezken, güvenlik güçleri olaya karışan diğer şüphelileri tespit etmeye devam ediyor.