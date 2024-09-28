Menderes Belediyesi’nde, memurlar ve işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesi birlik ve beraberlik içinde başarıyla imzalandı. Başkan İlkay Çiçek ve belediye çalışanları, davul zurna eşliğinde halay çekerek bu önemli günü kutladılar.

Menderes Belediyesi’nde memurların temsilcisi olan Tüm Yerel Sen ile işçilerin bağlı bulunduğu Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşmelerle, çalışanların hakları korunurken, enflasyon karşısında ezilmeleri de engellendi. İmza töreninde konuşan Başkan İlkay Çiçek, belediye çalışanları tarafından coşkuyla alkışlandı. Sözleşme sonrası belediye çalışanları, Başkan Çiçek ile birlikte davul ve zurnayla halay çekerek yeni anlaşmayı kutladı.

En İyi Sözleşmelerden Biri

Törene, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yanı sıra, belediye başkan yardımcıları, Tüm Yerel Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Kollar, Belediye İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, sendika temsilcileri ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. İlk olarak 105 memur ve 9 sözleşmeli memuru kapsayan toplu sözleşme imzalanırken, hemen ardından 686 işçiyi ilgilendiren sözleşme töreni gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi, enflasyona karşı artırılan maaşlarla çalışanlarına en iyi ücretleri sunan belediyeler arasında yer aldı.

“Emekçinin Hakkını Her Zaman Korumaya Devam Edeceğiz”

İmza töreninde konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları söyledi: “Belediyemizde emek veren memur ve işçi kardeşlerimizle birlikte toplu iş sözleşmelerimizi birlik içinde imzaladık. Menderes’imiz için emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarımıza en iyisini vermeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimde ‘maaş bile ödeyemez’ diyenlere inat, emekçi kardeşlerimizin haklarını her zaman koruyacağım. Sözleşmelerimiz hepimize hayırlı olsun.”

Başkan Çiçek’e Teşekkür Yağmuru

Tüm Yerel Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Kollar, Başkan İlkay Çiçek’in memurların haklarını gözeten bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, “Toplu iş sözleşmemiz tüm memurlarımıza hayırlı olsun. Emekçilerin hakkını koruyan başkanımıza teşekkür ederiz.” dedi. Belediye İş İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise, Menderes Belediyesi’nde işçi haklarının en iyi şekilde korunduğunu belirterek, “Başkanımız İlkay Çiçek, göreve geldiği günden bu yana işçilerimizin haklarını teslim eden bir anlayışla çalışıyor. Bu toplu sözleşme bunun en güzel örneği. Emeğin ve emekçinin yanında duran başkanımıza tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim.” diye konuştu.