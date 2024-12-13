Menderes Belediyesi, çevre bilinci oluşturmak ve sıfır atık anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla çocuklara yönelik eğitimler düzenliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen bu proje, çevrenin korunmasına dair farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçedeki okullarda çevre eğitimi düzenliyor. Yetkili personel, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle belirlenen saatlerde öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla bilgilendirme yapıyor. Eğitimlerde çocuklara videolar izletilerek görsel materyallerle öğrenim destekleniyor.

“Çocuklarımız için çalışıyoruz”

Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara çevre bilincini aşılamak ve sıfır atık konusundaki farkındalıklarını artırmak için projeler üretiyoruz. Eğitimlerle çocuklara atık ayrıştırmanın önemini öğretiyor, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz” dedi.

Proje kapsamında eğitimlerin tüm okullarda devam edeceği açıklandı. Belediye, sıfır atık hedefi doğrultusunda daha geniş kitlelere ulaşmayı ve çevre bilincini yerleştirmeyi amaçlıyor.