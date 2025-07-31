Sağlık-Sen İzmir Şubesi, genel merkez ile toplu sözleşme gündemini değerlendirdi

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu, Ankara’da Sağlık-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve genel merkez yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirilerek sendikal gündem, saha talepleri ve toplu sözleşme süreci detaylı şekilde ele alındı.

8. Dönem toplu sözleşme talepleri kamuoyuyla paylaşıldı

Ziyaretin ardından, Genel Merkez yönetiminin öncülüğünde düzenlenen basın toplantısına katılan şube heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair sendikanın tekliflerini desteklediklerini ifade etti. Sağlık-Sen, sağlık ve sosyal hizmet kolundaki çalışanların mali, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde kapsamlı tekliflerini kamuoyuna sundu.

Gençer Yılmaz: “Her sağlık çalışanının sesi olmak için buradayız”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Gençer Yılmaz, “Sahadan aldığımız güçle her bir sağlık çalışanının sesi olmak için buradayız. Taleplerimizin arkasındayız ve çözüm odaklı bir sendikal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönem stratejileri masaya yatırıldı

Gerçekleşen temaslarda, önümüzdeki döneme ilişkin sendikal stratejiler, sahadan gelen talepler ve sendikal mücadelenin yol haritası üzerine kapsamlı görüşmeler yapıldı. Heyet, Genel Başkan Doğan’a gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.