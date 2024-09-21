Menderes Belediyesi’nin iştiraki olan Cumaovası A.Ş tarafından Görece Hürriyet Mahallesi'ne kazandırılan Rumeli Kafe, Menderes halkının yoğun katılımıyla hizmete girdi. Açılış kurdelesi, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve vatandaşlar tarafından birlikte kesildi.

Her Yaştan İnsana Hitap Ediyor

Rumeli Kafe, yiyecek ve içecek servisiyle öne çıkarken, uygun fiyat tarifesiyle de dikkat çekiyor. Sosyal tesisin açık ve kapalı alanları, araç park yeri ve çocuk oyun alanı bulunuyor, böylece her yaştan vatandaş ve aileler için ideal bir buluşma noktası haline geliyor.

Başkan Çiçek'ten Yeni Müjdeler

Açılışta konuşan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “Ülkemizin zorlu ekonomik şartlarında, halkımızın bütçesine katkı sağlamak ve keyifli zaman geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefledik. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya devam ederek Menderes’imize yeni sosyal tesisler kazandıracağız.”