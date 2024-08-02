Bunlar da ilginizi çekebilir

Buca Menderes Caddesi üzerinde seyahat eden yolcuların, arıza yapan araç nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığı hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Çalışmaların tamamlanması ve aracın yol dışına çıkarılmasının ardından trafik akışının normale dönmesi beklenmektedir.

Arızalı araç nedeniyle, Mehmet Akif Caddesi'nden Menderes Caddesi'ne girişte yoğunluk gözlemleniyor. Yol kullanıcılarının, bu bölgede trafik yoğunluğu yaşanabileceğini dikkate alarak alternatif güzergahları kullanmaları önerilmektedir.

Menderes Caddesi İşçievleri istikametine doğru, PTT yakınında sağ şeritte arıza yapan bir araç bulunmaktadır. Bu araç, yol dışı yapma çalışmaları nedeniyle yolda kalmış durumda. Arıza yapan aracın etkisiyle, Menderes Caddesi'nde trafik akışında sıkışıklık yaşanıyor.

Buca 'da Menderes Caddesi 'nde yaşanan araç arızası, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkiliyor. PTT yakınında sağ şeritte arıza yapan araç nedeniyle Menderes Caddesi'nde trafik yoğunluğu meydana geldi. Mehmet Akif Caddesi'nden Menderes Caddesi yönüne geçişte sıkışıklık yaşanabilir.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.