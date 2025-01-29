Ekonomik faydasıyla dikkat çeken kent lokantası, Menderes halkı için yeni bir ekonomik çözüm sunuyor. Lokantanın yeri Ay Yıldız Park olarak belirlendi ve çalışmalar başladı.

Menderes Belediyesi, vatandaşa ekonomik açıdan önemli bir kolaylık sağlayacak olan kent lokantasının yerini açıkladı. Başkan İlkay Çiçek’in daha önce müjdesini verdiği kent lokantasının Menderes’in en merkezi alanlarından biri olan Ay Yıldız Park'ta kurulacağı duyuruldu. Yapılan yer incelemeleri sonrasında, parkın bu hizmet için en uygun alan olduğu belirlendi.

Başkan Çiçek: "Sözümüzü tuttuk, çalışmalar başladı"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kent lokantasının vatandaşlar için önemli bir ekonomik destek sağlayacağını belirtti. Başkan Çiçek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın bütçesini rahatlatacak bu hizmetin kazandırılması için adımlar attık. Sözümüzü verdik ve bu sözümüzü tuttuk. Ay Yıldız Park’ta çalışmalar başladı. Bu projeyle en uygun fiyatlarla kaliteli bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Menderes halkı, en güzel yerlerden birinde, cebini koruyacak bir hizmete sahip olacak” dedi.

Menderes halkına ekonomik çözüm

Menderes Belediyesi tarafından başlatılan kent lokantası, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar için uygun fiyatlı, kaliteli yemek hizmeti sunmayı hedefliyor. Ay Yıldız Park'ta yapılacak olan lokanta, sadece uygun fiyatlarla hizmet vermekle kalmayacak, aynı zamanda merkezi konumuyla da rahat erişim imkânı sunacak. Başkan Çiçek, projenin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacağı müjdesini verdi.