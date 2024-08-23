Menderes Belediyesi, yasalara aykırı olarak ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde inşa edilen hobi bahçelerinin yıkımına hız verdi. Tarım arazilerine zarar verdiği tespit edilen, yargı süreci tamamlanmış ve yıkım kararı alınmış bu yapıların yıkım çalışmaları başladı.

İlk etapta 156 hobi bahçesi yıkılacak

Belediye, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na aykırı olarak inşa edilen 156 hobi bahçesinin yıkımı için harekete geçti. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda, yıkım uyarıları ilgili taraflara tebliğ edildi ve gerekli prosedürler tamamlanarak yıkım işlemlerine başlandı.

"Hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hobi bahçesi uygulaması, amacı dışına çıkarak tarım alanlarına zarar veriyor. Göreve geldiğimizde bu konuda uyarılarda bulunmuş ve vatandaşlarımızdan hobi bahçesi almamalarını istemiştik. Bugün gelinen noktada, 156 yapı için yıkım kararı alınmış durumda ve bu kararların uygulanmasına başladık. Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın ve bu suça ortak olmayın" ifadelerini kullandı.