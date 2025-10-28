Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Menderes merkezde yer alan Atatürk ve İnönü Caddeleri'nde temizlik işlemi gerçekleştirdi. Büyükşehir'den gelen özel araç desteği ile yüksek basınçlı su ve hava ile sokaklar kirden arındı. Ardından gelen fırçalı temizlik araçları yerleri temizlerken en arkadan gelen süpürgeci temizlik ekipleri arta kalan çöpleri topladı. Geniş çaplı temizlik seferberliği vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Temizlik alanında yoğun çalışmanın devam edeceği belirtildi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 'Geçen bir buçuk yıl içinde temizlik alanında önemli yatırımlar yaptık. Daha önceden bünyemize kattığımız çöp arabaları ve konteyner temizleme aracı ile önemli bir soruna çare getirmiştik. Bu yıl başlattığımız temizlik seferberliği ile de cadde ve sokaklarımızda hummalı çalışmalar gerçekleştirdik. Son olarak Atatürk ve İnönü Caddeleri'nde Büyükşehir Belediyemiz'in destekleri ayrıntılı bir temizleme çalışması yaptık. Vatandaşlardan aldığımız geri dönüşler bizleri memnun etti. Temizlik alanında yatırımlarımız ve geniş çaplı hizmetlerimiz devam edecek.' dedi.