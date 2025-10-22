Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarında istikrarsızlığı önlemek ve vatandaşın daha uygun fiyatla ürün alabilmesini sağlamak için hazırladığı yeni Hal Yasası taslağında sona geldi.

Yeni düzenleme ile hem üretici hem de tüketici korunacak, kayıt dışı satışların önüne geçilecek. Taslağın kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Üreticiye depolama ve nakliye desteği geliyor

Yeni Hal Yasası kapsamında üreticilere depolanabilen sebze ve meyveler için depolama ve nakliye desteği sağlanacak.

Bu destek sayesinde üreticiler, ürünün bol olduğu dönemlerde zararına satış yapmak zorunda kalmayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslağın gerekçesinde, “Üreticilerin ürünün bol olduğu dönemde düşük fiyattan satış yaparak zarar etmelerinin önüne geçilmesi ve depolanan ürün miktarının artırılması” hedefi yer aldı.

Bu sayede, üretim yapılmayan dönemlerde arzın talebi karşılayamaması nedeniyle oluşan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Yol kenarında kayıtsız satışlara sıkı denetim

Taslakta, şehirlerarası yollar, il ve ilçe giriş-çıkış noktalarında denetimlerin artırılması da öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan yol kenarı denetim istasyonlarının, sebze ve meyve taşımacılığında da aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Bu kapsamda denetimlerde, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kolluk kuvvetleri personeli görev alacak. Ayrıca, ticaret il müdürlüklerinde görev yapan personel de kontrol çalışmalarına katılabilecek.

Amaç, sebze ve meyve ticaretinde kayıt dışılığın tamamen ortadan kaldırılması.

Fiyat istikrarı sağlanacak

Yeni düzenlemeyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının mevsimsel dalgalanmalardan daha az etkilenmesi, tüketicinin uygun fiyata erişiminin sağlanması bekleniyor.

Bakanlık, düzenleme sayesinde hem üretici gelirinin korunacağını hem de tüketicinin cebinin rahatlayacağını vurguladı.

Uzmanlardan olumlu yorum

Tarım ekonomistleri, yeni Hal Yasası’nın, soğuk zincir altyapısını güçlendireceği, kayıt dışı ticareti azaltacağı ve tüketiciye daha dengeli fiyatlarla ürün sunulmasını sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

Uzmanlar ayrıca, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hal kayıt sisteminin dijitalleşmesi ve ürün izlenebilirliğinin artacağını belirtiyor.