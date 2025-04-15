İzmir Kemalpaşa'da Geri Manevra Can Aldı!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu’nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kazanın, otoyol çıkışını kaçıran aracın geri manevra yapması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kazanın ayrıntıları

Kaza saat 07.00 sıralarında Akalan mevkisinde yaşandı. 46 yaşındaki Oğuz Arıcı idaresindeki 35 TER 55 plakalı araç, Manisa istikametine seyir halindeyken Akalan gişelerini kaçırdı. Arıcı, bu noktada sağ şeritten geri gitmeye başladı.

Aynı yönde ilerleyen O.E. yönetimindeki 35 EZ 047 plakalı kamyon, geri manevra yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yoğun bakımda

Yapılan kontrollerde, araç sürücüsü Oğuz Arıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan yolculardan Tülay Arıcı (67) ve Oğuzhan Arıcı (19) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Oğuz Arıcı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralıların tedavileri yoğun bakımda sürüyor.

Trafik normal akışına döndü

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan otoyolun bir şeridi, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.