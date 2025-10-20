ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerilerini gündeme getirdiği ve Ukrayna’dan Donbas bölgesini Rusya’ya bırakmasını istediği bildirildi.

Financial Times’ın haberine göre toplantı, zaman zaman bağırışmalara sahne oldu. Görüşmeden bilgi alan kaynaklar, Trump’ın haritaları masadan fırlatarak,

“Bu kırmızı çizgi neresiyse bilmiyorum, orada hiç bulunmadım. Bu haritayı görmekten bıktım,”

dediğini aktardı.

“Putin isterse seni yok eder”

Avrupalı bir diplomata göre Trump, Putin’in sözlerini neredeyse kelimesi kelimesine tekrar etti:

“Putin bana bu bir savaş değil, özel operasyon dedi. Anlaşma yapmazsan seni yok eder.”

Zelenski’nin ABD’den Tomahawk füzesi talebi ise reddedildi. Bu karar, Washington’daki Ukrayna yanlısı çevrelerde hayal kırıklığı yarattı.

Trump: “Rus ekonomisi gayet iyi gidiyor”

Toplantı sırasında Trump’ın, “Rus ekonomisi çok iyi durumda” dediği iddia edildi. Bu sözler, daha önce Putin’e “Ekonomin çökecek” diyen Trump’ın çelişkili tutumuna işaret ediyor.

Putin’den yeni teklif: Donbas’a karşı taviz

Kremlin’in Trump’a sunduğu yeni öneriye göre, Rusya Donbas’ın tamamını alırken Kherson ve Zaporijya bölgelerinin bir kısmını Ukrayna’ya bırakmayı teklif etti. Ancak Kiev yönetimi bu öneriyi “kabul edilemez” buldu.

Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Oleksandr Merezhko,

“Donbas’ı savaşmadan vermek imkânsız. Putin’in amacı toprak değil, bizi içeriden bölmek,”

ifadelerini kullandı.

Avrupa başkentlerinde Trump’ın Putin’e yakın söylemleri tepkiyle karşılandı. Avrupa kaynakları, “Zelenski toplantıdan umutsuz ayrıldı. Artık umut değil, stratejik planlama var,” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, önümüzdeki iki hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan’da görüşeceğini açıkladı. Görüşmenin tarihi netleşmedi.