İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen Narkoçelik-33 operasyonları kapsamında, 18 ilde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 63 kişi gözaltına alındı. İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyon detayları.

Narkoçelik-33 operasyonları ile uyuşturucuya ağır darbe

Operasyonun Kapsamı: Jandarma Genel Komutanlığı tarafından koordine edilen Narkoçelik-33 operasyonları, 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucunda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkoçelik-33 operasyonları kapsamında toplamda 63 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 46’sı tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonların süreceğini ve uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın uyuşturucu ile mücadeledeki başarısı, Türkiye genelinde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen operasyonların etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Bakan Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına karşı kararlı olduklarını ve bu tür operasyonların süreceğini vurguladı. Uyuşturucu madde ile mücadele, hem gençleri hem de toplumu koruma adına büyük bir öneme sahip.